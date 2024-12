Der Schauspieler Sebastian Stan hofft, dass seine Karriere der von Robert Pattinson folgt

HQ

Nachdem er sich mit Auftritten in Twilight und Harry Potter einen Namen gemacht hat, hat Robert Pattinson immer wieder herausragende Leistungen erbracht. Durch die Zusammenarbeit mit namhaften Regisseuren wie Christopher Nolan, Matt Reeves und Bong Joon-Ho scheint Pattinson einfach nicht aufhören zu können, zu gewinnen, und ein anderer Schauspieler würde sehr gerne in seine Fußstapfen treten.

Im Gespräch mit Gold Derby sprach Sebastian Stan darüber, dass er seine Karriere wie die von Pattinson gestalten möchte. "Er hat es wirklich gut gemacht. Er hat Filmemacher gefunden, die er wirklich mochte... Und er macht weiter", sagte er. "Bei Mickey 17... Er spielt zwei Charaktere in einem großen Film... das ist wie Leo DiCaprio-Niveau... Nur sehr wenige können es in dieser Größenordnung schaffen."

Stan selbst hat in letzter Zeit einen ziemlichen Lauf hinter sich. Mit seinen Hauptdarstellern in "A Different Man" und "The Apprentice" zeigt er solide Leistungen, so dass er für den Rest seiner Karriere nicht nur als Bucky Barnes bekannt ist. Wir müssen sehen, wie viele Rollen er noch auf dem Buckel hat, bevor er die gleiche Verehrung wie Pattinson erhält.

