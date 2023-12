Der Schauspieler Ryan O'Neal ist verstorben

HQ

Der amerikanische Schauspieler Ryan O'Neal ist im Alter von 82 Jahren verstorben.

Er hat im Laufe seiner langen Karriere in vielen Filmen mitgewirkt, ist aber vor allem für seine Rolle in dem Film Love Story aus dem Jahr 1970 bekannt, für den er auch für einen Oscar nominiert wurde. Der Film spielte an den Kinokassen über 106 Millionen Dollar ein und erhielt sieben Oscar-Nominierungen. Er hatte auch die Hauptrolle in Stanley Kubricks Film Barry Lyndon. Die Todesursache ist nicht bekannt, aber im Laufe der Jahre hat er sowohl gegen Leukämie als auch gegen fortgeschrittenen Prostatakrebs gekämpft.