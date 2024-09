Der Schauspieler Kris Kristofferson aus "Blade and A Star is Born" ist verstorben

HQ

Es wurde berichtet, dass der Schauspieler und Country-Star Kris Kristofferson leider im Alter von 88 Jahren verstorben ist.

Bekannt für sein musikalisches Können und seine Rollen in Filmen, sei es als Whistler in Wesley Snipes' Blade Filmen oder in der Hauptrolle der 1976er Version von A Star is Born, gibt die BBC an, dass Kristofferson am Samstag "friedlich" in seinem Haus in Hawaii im Kreise von Familienmitgliedern verstorben ist.

Kristofferson war auch dafür bekannt, dass er Chief Hanlon in Fallout: New Vegas sprach und in einigen anderen Videospielen auftrat, wie z. B. Gun im Jahr 2005. Er wurde auch 1985 bei den Oscars für Best Music, Original Song Score für seine Arbeit an Songwriter nominiert, eine Auszeichnung, die er bei Prince s äußerst beliebter Purple Rain verpasste.

Danke für all die Jahre der Unterhaltung, Kristofferson. Ruhe in Frieden.