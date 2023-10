Der Schauspieler Keith Jefferson ist verstorben

HQ

Vor knapp zwei Monaten gab der 53-jährige Schauspieler Keith Jefferson in den sozialen Medien bekannt, dass bei ihm Krebs diagnostiziert wurde. Heute bestätigte sein bester Freund und Schauspielkollege Jamie Foxx, dass er seinen Kampf gegen die Krankheit verloren hat und verstorben ist.

"Im Moment tut alles weh, es fällt mir schwer, diese Bilder durchzusehen und die Erinnerungen an eine tolle Zeit wieder aufleben zu lassen. Ich werde dich vermissen, Mann, ich werde dich vermissen... Seit wir uns im College kennengelernt haben, warst du eine unglaubliche Seele. Gott ruhe, ich hätte nie gedacht, dass ich die Worte über meinen Freund RIP Keith gesehen hätte".

Jamie Foxx und Keith Jefferson haben in zahlreichen Filmen wie Django Unchained und zuletzt dem Netflix-Film Day Shift gegeneinander gespielt. Keith war ein Tausendsassa im Showbiz und kombinierte die Schauspielerei mit dem Produzieren und Synchronisieren. Seine bekanntesten Filme waren Once upon a time in Hollywood, The Hateful Eight und Django Unchained.