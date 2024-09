Der Schauspieler James Earl Jones ist gestorben

HQ

Der Mann mit einer der berühmtesten Stimmen ist von uns gegangen. Der Schauspieler James Earl Jones, der inStar Wars den Filmen den ikonischen Antagonisten Darth Vader synchronisierte, ist nach langer Krankheit verstorben.

Er sprach Mufasa auch in The Lion King. Sein Filmdebüt gab er 1964 in dem Film Dr Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb und trat auch in The Field of Dreams und A Prince in New York auf. Er war auch viele Jahre als gefeierter Broadway-Schauspieler tätig und wurde für seine schauspielerischen Leistungen mit einem Emmy, einem Grammy, einem Tony und einem Oscar ausgezeichnet.

James Earl Jones wurde 93 Jahre alt. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden.