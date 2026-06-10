Der Schauspieler hinter Monoco in Clair Obscur: Expedition 33 ist mehr als bereit für eine Rückkehr in der Filmadaption

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Es ist kein Geheimnis, dass Hollywood heutzutage Videospiel-Adaptionen liebt. Egal, ob sie kritische Hits sind oder nicht, viele große Videospiele verdienen an den Kinokassen genauso viel wie ihre Filmversion. Wir wissen bereits, dass Clair Obscur: Expedition 33 in irgendeiner Form verfilmt wird, aber Schauspieler Rich Keeble erwartet, dass nicht viele Darsteller ihre Rolle behalten werden, außer Andy Serkis.

Wenn jemand eine gute Chance hat, vom Spiel zum Film zu wechseln, scheint Keebles gesichtsloser Charakter Monoco nur von ihm gesprochen werden zu können. In einem kürzlichen Gespräch mit Gamereactor sagte Keeble, dass er definitiv für eine Rückkehr als Monoco in Frage ist.

"Ich wäre für alles, was mit Monoco zu tun hat," sagte Keeble. "Ob es ein Spiel mit [Baldur's Gate III] Gale ist oder der Expedition-Film. Ich habe tatsächlich auf einigen Panels gesagt, dass ich finde, dass man diesen Film boykottieren sollte, es sei denn, ich kann Monoco sprechen."

Keeble erwartet, dass der Cast für den Film mit verschiedenen Schauspielern gefüllt wird, aber wir glauben, dass es durchaus eine Chance gibt, wenn die Leute die Idee unterstützen, dass die Originalbesetzung zurückkehrt oder zumindest einige von ihnen zurückkehren. "Lasst uns diesen Boykott starten. Weißt du, er wird Mocap oder CGI, oder, Monoco? Bring bitte diese Stimme da rein. Weißt du, gib es nicht Jack Black, gib es mir. Bitte", scherzte Keeble.

Hoffen wir, dass die Originalbesetzung, sobald weitere Schritte bei der Entstehung des Clair Obscur-Films unternommen werden, die Aufmerksamkeit erhalten, die sie verdienen. Ohne sie bekommen wir schließlich nicht die Leistungen, die uns halfen, uns in eines der Spiele der 2020er Jahre zu verlieben.