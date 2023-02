Der Samsung Galaxy S23 Series wurde enthüllt

HQ

Samsung war nicht gerade subtil, wenn es darum ging, uns zu sagen, wann wir mehr über die Linie der Galaxy S23 mobilen Geräte hören würden. Samsung neckte eine Weile, dass es am 1. Februar ein Ereignis geben würde, und jetzt, da dieses Ereignis vorbei ist, können wir sehen, wie sich die Galaxy S23, Galaxy S23+, and the Galaxy S23 Ultra alle voneinander und von früheren Galaxy S Series-Geräten unterscheiden.

Wie in einer Pressemitteilung angegeben, wird jedes der drei Telefone von einem SnapDragon 8 Gen 2 Mobile Platform angetrieben, und jedes wird aus mehr recycelten Materialien bestehen, als im S22 Series verwendet wurde, zusätzlich zu Corning Gorilla Glass Victus 2 für einen sehr langlebigen Bildschirm.

Was die Geräte auszeichnet, wird das S23 Ultra wie erwartet die Crème de la Crème sein, wobei dieses Telefon über einen neuen 200MP Adaptive Pixel-Sensor für präzise Fotos verfügt. Alle drei Telefone unterstützen jedoch das neue Super HDR selfie camera, mit dem Sie eine nach vorne gerichtete Kamera verwenden können, um mit 60fps statt nur 30fps zu fotografieren. Alle drei Telefone werden auch auf der Rückseite etwas anders aussehen als frühere S Series devices, da das konturierte Kameragehäuse entfernt wurde.

Ansonsten verfügt der S23 Ultra über einen 5.000mAh-Akku sowie einen 6,8-Zoll-Bildschirm und ist sogar bereit, Echtzeit-Ray-Tracing zu unterstützen. Jedes System hat auch eine größere Dampfkammer als frühere S Series-Telefone, um eine bessere Kühlung zu gewährleisten.

Wenn Sie daran interessiert sind, eines dieser S23 Series-Geräte zu erwerben, können sie jetzt in Großbritannien vorbestellt werden, wobei der Start für den 17. Februar geplant ist. Jedes der drei Telefone wird auch eine Sammlung von Speichergrößen zur Auswahl haben, jedes mit seinen eigenen Preisschildern:

Galaxy S23 Ultra:





256GB - £1249



512GB - £1399



1 TB - £1599



Galaxy S23+:





256GB - £1049



512GB - £1149



Galaxy S23: