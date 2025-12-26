Der russische Oppositionsführer Sergei Udaltsov zu sechs Jahren Haft verurteilt

HQ

Ein russisches Gericht hat den Oppositionsaktivisten Sergei Udaltsov zu sechs Jahren Haft in einer Hochsicherheitsstrafkolonie verurteilt, nachdem er ihn wegen Rechtfertigung des Terrorismus verurteilt hatte, berichteten russische Medien am Donnerstag.

Udaltsov, ein langjähriger Kritiker von Präsident Wladimir Putin und Anführer der Linksfront-Bewegung, die mit der Kommunistischen Partei verbunden ist, wurde im vergangenen Jahr verhaftet.

Die Staatsanwaltschaft erklärte, der Fall entstehe aus einem Online-Artikel, in dem er Unterstützung für andere Aktivisten bekundete, die später wegen terrorismusbezogener Anklagen verurteilt wurden.

Ein langjähriger Kritiker von Präsident Wladimir Putin

Udaltsov wies die Anschuldigungen als erfunden zurück, bezeichnete das Urteil als "beschämend" und kündigte laut lokalen Nachrichten an, in einen Hungerstreik zu treten.

Als prominente Figur während der russischen Massenproteste 2011/12 gegen Wahlbetrug hat Udaltsov zuvor wegen seiner Rolle bei regierungskritischen Demonstrationen eine Haftstrafe verbüßt.

Seine Urteilsverkündung erfolgt vor dem Hintergrund eines verstärkten Vorgehens gegen Dissens in Russland seit der Invasion der Ukraine, wobei die Behörden Oppositionsfiguren, unabhängige Medien und zivilgesellschaftliche Gruppen ins Visier nehmen.