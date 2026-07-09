Der rumänische ehemalige Fußballspieler Gabriel Mureșan stirbt im Alter von 44 Jahren und ertrinkt in einem See

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Gabriel Mureșan, ehemaliger rumänischer Fußballspieler, ist leider im Alter von 44 Jahren in einem See ertrunken. Sport Ro berichtete, dass Mureșan laut Behörden im Kreis Mureș am Mittwochabend in einem See in der Nähe der Gemeinde Apold ertrank, wo er auch wiedergewählter Bürgermeister war. Als er aus dem Wasser gezogen wurde, versuchten die Ärzte, sein Leben zu retten, aber es war zu spät.

"Das Rathaus der Gemeinde Apold drückt seine tiefe Trauer über die Nachricht vom Tod von Herrn Gabi Mureșan aus, Bürgermeister und treuer Diener unserer Gemeinschaft", sagten sie in einer Erklärung. "Unsere Gemeinschaft wird sein Andenken lebendig bewahren und für alles, was er für das Volk und die Apold-Kommune getan hat, dankbar sein."

Mureșan spielte zwischen 1999 und 2017 als defensiver Mittelfeldspieler und verbrachte fast seine gesamte Karriere in Rumänien, mit Ausnahme einer Saison im russischen Team Tom Tomsk. Seinen größten Erfolg erzielte er bei CFR Cluj, als er die rumänische höchste Liga Liga I in den Jahren 2008, 2010 und 2012 dreimal sowie dreimal die Cupa României gewann.

Er absolvierte außerdem neun Einsätze für Rumänien zwischen 2007 und 2011 und spielte in der Champions League, wie die UEFA in einer Stellungnahme hervorhob. "Unser Gedanke und aufrichtiges Beileid gilt seiner Familie und allen, die ihn kannten."

Als er 2017 seine Fußballkarriere beendete, wechselte er in die Politik und wurde zum Bürgermeister von Apold gewählt, der Gemeinde, in der er seine Kindheit verbrachte, mit einer Bevölkerung von 3.065. Er wurde 2025 mit 88 % der Stimmen wiedergewählt. "Das Rathaus der Gemeinde Apold drückt seine tiefe Trauer über die Nachricht vom Tod von Herrn Gabi Mureșan, Bürgermeister und hingebungsvoller Diener unserer Gemeinde, aus.