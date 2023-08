Der Ruffy-Darsteller trifft den Schöpfer von One Piece

HQ

Am Donnerstag nächster Woche erscheint One Piece auf Netflix. Der beliebte 106-bändige Manga wurde in eine TV-Serie umgewandelt und die Rolle des Ruffy wird von Iñaki Godoy gespielt. Jetzt hat Netflix ein Video veröffentlicht, in dem er den Schöpfer von One Piece, Eiichiro Oda, trifft, und es ist eine schöne und emotionale Begegnung, die stattfindet, wenn sich die beiden treffen, die Sie hier ansehen können.

One Piece ist mit über 516 Millionen Exemplaren der meistverkaufte Manga der Welt und der Anime umfasst derzeit bis zu 1072 Episoden. Die Netflix-Adaption wird aus acht Episoden bestehen und der Schöpfer des Mangas, Oda, ist als Produzent beteiligt, also können wir vielleicht auf eine Serie hoffen, die ihrem Vorbild treu bleibt? Wir drücken die Daumen.