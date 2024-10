Der Rock'n'Roll-Horrorfilm "Trick 'n' Treat" erscheint auf 4K Blu-ray

HQ

Die charmanten 80er Jahre sind randvoll mit allerlei Kult- und B-Movies. Zu hören, dass ein weiteres dieser alten, vergessenen Juwelen eine neue Chance bekommt, im Rampenlicht zu glänzen, erwärmt unsere Herzen mit Freude.

Synapse Films plant, den rockigen Horrorfilm "Trick or Treat" in den kommenden Wochen auf 4K Blu-ray zu veröffentlichen. Anscheinend hatte der Verleih den Start für Halloween geplant, aber aufgrund unvorhergesehener Umstände mussten sie die Premiere etwas nach hinten verschieben.

Wenn Sie möchten, können Sie jedoch gleich ein Exemplar vorbestellen. Wie bei den Veröffentlichungen von Synapse zu erwarten, ist es vollgepackt mit aufregenden Bonusfunktionen, und Trick or Treat ist da keine Ausnahme.

4K-Restaurierung des originalen 35-mm-Kameranegativs, gemastert in Dolby Vision (HDR10-kompatibel) und genehmigt von Kameramann Robert Elswit

Verlustfreies englisches DTS-HD Master Audio des originalen 2.0-Kinomixes und eines brandneuen 5.1-Surround-Sound-Mixes

Audiokommentar mit Regisseur Charles Martin Smith, moderiert von Filmemacher Mark Savage

Audio-Interviews mit Autor und Produzent Michael S. Murphey und Autor Rhet Topham, moderiert von Filmhistoriker Michael Felsher

Audiogespräch mit Paul Corupe und Allison Lang, Autoren von Satanic Panic: Pop-Cultural Paranoia in the 1980s

Rock & Shock: The Making of "Trick or Treat" - Eine brandneue Retrospektive mit Regisseur Charles Martin Smith, den Schauspielern Marc Price, Glen Morgan, Elise Richards und Larry Sprinkle, dem Autor und Produzenten Joel Soisson, der Kostümdesignerin Jill Ohanneson, der stellvertretenden Bühnenbildnerin Francine Decoursey, dem Bauleiter Tom Jones, Jr., dem Special-Make-up-Effektkünstler Everett Burrell, dem ausführenden Musikproduzenten Stephen E. Smith, Komponist Christopher Young und ein besonderer Auftritt von Gene Simmons

Im Rampenlicht: Eine Hommage an Tony Fields mit Interviews mit der Familie und Freunden des verstorbenen Schauspielers

Das Heiligtum des Horrors: Die Drehorte von "Süßes oder Saures" mit Sean Clark

Musikvideo zu "After Midnight"

Kinotrailer, TV-Spots und Radiospots

Standbildgalerie mit optionalem Audio-Interview mit dem Fotofotografen Phillip V. Caruso

Elektronische Vintage-Pressemappe

Erinnern Sie sich an Trick or Treat und werden Sie versuchen, diese 4K-Blu-ray in die Hände zu bekommen?