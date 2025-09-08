Der Robin-Film Dynamic Duo wird bei DC überarbeitet

Dynamic Duo, der Film über Jason Todd und Dick Grayson als Waisendiebe, die auf den Straßen von Gotham ums Überleben kämpfen, wird neu geschrieben. Aus der Feder des Films stammen nun Scott Neustadter und Michael H. Weben.

Neustadter und Weben sind vor allem für ihre Arbeiten an 500 Days of Summer und The Disaster Artist bekannt. Der Film wird immer noch ein Animationsfilm sein, mit einer Mischung aus traditioneller Animation, Puppenspiel, Animatronics und CGI, so dass er anders klingt als alles, was wir bisher gesehen haben.

TheWrap merkt an, dass Warner Bros. sich nicht offiziell zu der Überarbeitung geäußert hat, aber der Film soll im Juni 2028 in die Kinos kommen, so dass es im Moment keine Eile zu geben scheint. Der Regisseur von The Batman, Matt Reeves, wird zusammen mit James Gunn und DC-Co-Chef Peter Safran produzieren.