Der riesige Hersteller macht schlechte Quartalsleistung auf den schwachen EV-Verkauf verantwortlich – und setzt stärker auf Diesel

Obwohl Elektrofahrzeuge als allgemeine Plattform und Konzept weiterhin sehr beliebt sind, haben nicht alle Marken den Übergang erfolgreich gemeistert. Stellantis ist ein riesiges Konglomerat, das eine Reihe von Marken besitzt, darunter Open, Peugeot, DS, Alfa Romeo, Jeep und Fiat.

Obwohl Stellantis für sich genommen beliebt ist, hat es insgesamt nicht geschafft, die erwarteten Verkaufsziele für Elektrofahrzeuge zu erreichen, weshalb sie angekündigt haben, mehr auf... dieselbetriebene Autos in Europa.

Trotz einer verwässerten Emissionsgrenze für Neuwagenverkäufe bis 2035 werden dieselbetriebene Fahrzeuge künftig weiterhin stärker überwacht und teuer sein, insbesondere in großen Teilen Europas – was bedeutet, dass dieser Maßstab in der Branche einige heiße Meinungen hervorgerufen hat.

"Wir haben beschlossen, Dieselmotoren in unserem Produktportfolio zu behalten und – in einigen Fällen – unser Angebot an Antriebssträngen zu erhöhen", sagte das Unternehmen gegenüber Reuters.