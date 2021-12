Der Riddler fordert Batman-Fans auf geheimer Webseite heraus

HQ

Wer die anstehenden Feiertage mit der Familie etwas aufpeppen möchte, der könnte sich über Weihnachten vielleicht mit einem neuen Angebot von Warner Bros. beschäftigen. Der Schurke Ridder aus dem Batman-Universum stellt euch auf der Webseite www.rataalada.com Rätsel, die ihr im einfachen Texteingabeformat lösen müsst. Wer drei Fragen richtig beantwortet hat, erhält verschiedene Grafiken des kommenden Kinofilms "The Batman" als Belohnung. Der Riddler deutet vor seiner Flucht noch an, dass er irgendwann zurückkehren wird, was darauf hindeutet, dass sich die Webseite im kommenden Jahr weiterentwickeln könnte. The Batman wird im März 2022 in den Kinos erwartet.