Der Restaurantbesitzer geht viral, nachdem er das Angebot des Influencers über 1.800 Dollar abgelehnt hat

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Ein Gespräch zwischen einem Restaurantbesitzer und einem Influencer ist nach einer Online-Veröffentlichung viral gegangen und hat eine hitzige Debatte über bezahlte Kooperationen ausgelöst und darüber, wie von kleinen Unternehmen erwartet wird, hohe Summen für Sichtbarkeit zu zahlen.

Alles begann, als Wasil Daoud, ein Food-Influencer, der Berichten zufolge mehrere Millionen Follower auf Plattformen wie TikTok und Instagram hat, ein kleines Restaurant in Pittsburgh kontaktierte und verschiedene "Kollaborations"-Pakete anbot, wobei der Restaurantbesitzer zwischen 1.200 und 1.800 Dollar zahlen sollte.

Troy Beck, der das Restaurant leitet, lehnte ab und teilte das Gespräch dann selbst in den sozialen Medien, wo es schnell viral ging. Die Situation eskalierte jedoch rasch, als Daoud mit rechtlichen Schritten drohte, falls Beck den Posten nicht entfernen würde.

Beck gab der Drohung nicht nach, hielt den Pfosten oben und sagte:

"Hört auf, kleinen Unternehmen kostenloses Essen zu berechnen"

Daoud hat bisher keine öffentliche Stellungnahme zu dem gesamten Vorfall abgegeben.