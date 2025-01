Der Rest der Welt bleibt in 28 Years Later weitgehend von Zombies verschont

HQ

28 Years Later bietet nicht nur eine Rückkehr in das von Zombies heimgesuchte Großbritannien der Schöpfung von Danny Boyle und Alex Garland, sondern stellt den Fans auch viele Fragen, die beantwortet werden müssen. Und in einem kürzlichen Interview mit Empire scheint es, als hätten wir ein paar interessante Details, die wir mit der Handlung besprechen können.

In 28 Years Later, wenn man den Zustand Großbritanniens betrachtet, den Sie sehen, könnten Sie denken, dass der Rest der Welt ebenfalls zerfallen ist. Das ist nicht der Fall, denn anscheinend ist alles andere weitgehend von Zombies verschont geblieben und Großbritannien wurde einfach dem Verfall überlassen.

Es gibt noch einige Gemeinden, wie die auf Holy Island oder der Insel Lindisfarne, die sicher ist, da sie nur einmal am Tag zum Festland gelangen darf, wenn die Flut weit genug zurückgeht. Hier leben die Figuren von Aaron Taylor-Johnson und Jodie Comer, zusammen mit ihrem 12-jährigen Sohn Spike, der einen Initiationsritus durchlaufen muss, um zu sehen, wie der Rest des Landes aussieht.

Kürzlich haben wir auch gehört, dass Cillian Murphy trotz Gerüchten nicht als Jim in 28 Years Later zurückkehren wird. Vielleicht ist irgendwo in der neuen Trilogie Platz für ihn.