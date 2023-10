Der reichste Spieler der Welt Old School Runescape wurde gesperrt

HQ

In der heutigen Kultur dreht sich alles um Vermögen und Hektik. Dies gilt sowohl im wirklichen Leben als auch in Videospielen, da ein Old School Runescape-Spieler und Streamer, bekannt als BTCs, es geschafft hat, über eine Billion Gold im Spiel zu sammeln.

Seitdem wurde er jedoch gesperrt, da er des realen Handels beschuldigt wird, bei dem im Wesentlichen alle Gegenstände im Spiel gegen Dinge außerhalb von Old School Runescape getauscht werden. BTCs hat diese Behauptungen natürlich zurückgewiesen, aber obwohl er in der Vergangenheit Verbote aufgehoben hat, sieht es nicht so aus, als ob das Gleiche hier passieren wird.

In einem kürzlich veröffentlichten Video gibt BTCs an, dass der leitende Community-Manager für Old School Runescape ihm gesagt hat, dass das Verbot nicht aufgehoben wird. Dies mag angeblich zum Teil auf seine Goldgeschenke zurückzuführen sein, aber auch hier behauptet BTCs, dass dies alles rechtmäßig geschah.

Wie viel Gold hast du in Old School Runescape?