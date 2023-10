Der Regisseur von "Winnie the Pooh: Blood and Honey" teasert Details aus der kommenden Fortsetzung an

Letzte Woche berichteten wir, dass ein Lehrer in Florida versehentlich 20-30 Minuten des brutalen Slashers Winnie the Pooh: Blood and Honey: Blood and Honey gezeigt hat. Da diese Nachricht Schlagzeilen machte, traf sich Regisseur Rhys Waterfield kürzlich mit Variety, um seine Gedanken zu teilen, und er verriet auch ein paar interessante Details über die Fortsetzung des Films, die am nächsten Valentinstag erscheinen soll.

In Bezug auf das versehentliche Screening sagte Waterfield: "Es ist verrückt, nicht wahr? Ich finde das verrückt. Denn wenn man sich den Film ansieht, kann man ihn auf keinen Fall mit einem Kinderfilm verwechseln, buchstäblich in den ersten 10 Minuten passieren verrückte Sachen. Und [die Charaktere] sehen furchteinflößend aus. Ich weiß also nicht, wie – denn sie sagten, es dauerte 20 bis 30 Minuten – ich weiß nicht, wie es so lange gedauert hat. Ich weiß nicht, ob der Lehrer es angezogen hat und einfach rausgegangen ist und sie zurückgelassen hat, oder ob die Kinder sie ausgetrickst haben oder so. Hoffentlich haben wir die Kindheit dieser Kinder nicht ruiniert."

Auf die Frage nach der Fortsetzung sagte Waterfield: "Im Vergleich zum ersten Film hat sich alles massiv verbessert. Es ist ein Horrorfilm. Oft gehen die Leute wegen der Todesszenen und wegen dieser Elemente dorthin, und wir haben den Einsatz wirklich erhöht."

Er verriet, dass das Budget "um Größenordnungen höher" sei als beim ersten Film und dass es eine Sequenz gebe, die "absolut wild" sei.