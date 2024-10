Der Regisseur von Venom: The Last Dance: "Dieser Film stellt Knull vor, aber er streift nur die Anfänge seiner Geschichte"

HQ

Es sind jetzt nur noch 10 Tage, bis wir Tom Hardy endlich wieder in der Rolle des Venom sehen können, und im kommenden dritten Film wird er gegen den Superschurken Knull antreten. Regisseur Kelly Marcel hat nun ein wenig über Knull gesprochen und darüber, wie viel Knull wir in Zukunft erwarten können. Ihm zufolge können wir in Zukunft mit viel Knull rechnen.

In einem Interview mit IGN erklärte Marcel: "Wir befinden uns jetzt im Spoiler-Territorium und wir hoffen, dass ein Teil des Spaßes beim Anschauen dieses Films darin besteht, nicht zu wissen, was passieren wird, aber glaubt mir, wir wissen genau, wie wichtig Knull für die Fans ist, also so wie wir den Grundstein für Venom gelegt haben, hoffen wir, dass wir das Gleiche für Knull tun. Der King in Black ist viel zu mächtig für "one and done". Dieser Film stellt Knull vor, aber er streift nur die Anfänge seiner Geschichte. Die größten Bösewichte von Marvel entwickeln sich im Laufe der Zeit. Hier ist Knull die Bedrohung, die hinter der Gefahr lauert, die die absoluten Grenzen der Partnerschaft von Eddie und Venom auf die Probe stellt - aber es ist ihre Beziehung, die der Kern dieser Geschichte bleibt."

Hast du Hunger auf mehr Knull?