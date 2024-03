Der Regisseur von Timesplitters ist mit der Arbeit an der Serie fertig

Nach zwei Jahrzehnten sah es endlich so aus, als würden wir wieder ein Timesplitters bekommen, aber dann war das Glück von Embracer zu Ende und das Geld wurde zu einem großen Problem, was dazu führte, dass sie Mitarbeiter entlassen, Spiele absagen, Vermögenswerte verkaufen und Studios schließen mussten. Und einer der Entwickler, der schwer getroffen wurde, war Free Radical Design.

Sie waren gezwungen, ihre Produktion einzustellen und ihr kommender Timesplitter 4 wurde gestrichen. Und nach so langer Zeit des Versuchs, das Spiel fertigzustellen, sagt der Mitbegründer von Free Radical Design, Steve Ellis, zu VGC, dass er mit der Serie fertig ist, und fügt hinzu, dass er nicht weiß, was nötig wäre, um ihn dazu zu bringen, es sich noch einmal zu überlegen:

"Es ist wahrscheinlich das Ende meiner Zeit bei Timesplitters. Ich weiß nicht, ob Plaion oder Embracer etwas damit anfangen werden. Ich weiß nicht, was es bräuchte, um mich dazu zu bringen, das alles noch einmal durchmachen zu wollen. Es war eine große Enttäuschung."

Ellis deutet jedoch an, dass er an etwas anderem arbeitet, das mit Videospielen zu tun hat, also scheint es, als würde er in der Branche bleiben. Aber erwarte niemals, dass er jemals wieder an Timesplitters arbeitet, die Serie ist dieses Mal wahrscheinlich für immer tot.