Der Regisseur von The Marvels sagt, der Film sei eine "Kevin-Feige-Produktion"

Nia DaCosta, die Regisseurin des kommenden The Marvels, hat darüber gesprochen, wie es ist, an einem MCU-Projekt zu arbeiten. Konkret bezeichnet sie den Film, an dem sie gearbeitet hat, als "eine Kevin-Feige-Produktion".

Im Gespräch mit Vanity Fair sagte DaCosta: "[The Marvels] ist eine Produktion von Kevin Feige, es ist sein Film. Ich denke also, dass ihr in dieser Realität lebt, aber ich habe versucht, mit dem Wissen hineinzugehen, dass einige von euch in den Hintergrund treten werden."

Dies scheint nicht hinterhältig gesagt zu sein, sondern dass DaCosta realistisch ist, wenn es darum geht, wie viel Einfluss ein Regisseur tatsächlich hat, um daraus ein Produkt zu machen, das sich durchweg ähnlich anfühlen muss. Zu Beginn des Interviews behauptet sie, sie habe Freunde, die zuvor an Marvel-Projekten gearbeitet hatten, gefragt, wie die Erfahrung war, und sie teilten ihr mit, dass dies nicht der Fall war.

