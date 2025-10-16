Der Regisseur von The Flash schießt gegen Kritiker

HQ

Als The Flash vor ein paar Jahren uraufgeführt wurde, wurde es scharf kritisiert. Nicht nur von den Kinobesuchern, sondern auch von den Kritikern, ganz zu schweigen von dem Sturm der Negativität, der zu diesem Zeitpunkt mit Ezra Miller, dem Hauptdarsteller des Films, in Verbindung gebracht wurde. Und obwohl mehr als drei Jahre vergangen sind, hat sich die allgemeine Meinung nicht wirklich verbessert.

Der Regisseur des Films schätzt jedoch immer noch sehr, was er und das Team mit The Flash erreicht haben. Und in einem neuen Interview verteidigt Andy Muschietti nicht nur den Film, sondern geht auch los - und gibt vielen der Neinsager die Schuld, die "Scheiße" online gepostet haben, indem er sagt:

"Wir sind sehr stolz darauf. Ich denke, es ist ein guter Film. Viele Leute haben es nicht gesehen. Aber du weißt, wie die Dinge heutzutage sind – die Leute sehen die Dinge nicht, aber sie reden gerne darüber, und sie springen gerne auf den Zug auf. Sie wissen es nicht wirklich. Die Menschen sind wütend aus Gründen, die nichts mit diesen Dingen zu tun haben."

Stimmen Sie dem zu, was Muschietti sagt? Und was halten Sie von The Flash ?