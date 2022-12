Der Regisseur von The Chronicles of Riddick arbeitet jetzt an Indiana Jones

HQ

Wie ihr euch vielleicht erinnert, arbeitet das schwedische Studio MachineGames derzeit an einem neuen Indiana Jones-Abenteuer, von dem wir seit der Bestätigung der Entwicklung vor fast zwei Jahren fast nichts gehört haben.

Zumindest scheint es jetzt in die volle Produktion zu gehen, da jetzt bekannt wird (via VGC), dass der Regisseur von The Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay und The Darkness - Jens Andersson - dem Team als Design Director beigetreten ist. Er wird mit Creative Director Axel Torvenius (Art Director bei Wolfenstein II: The New Colossus) und Jerk Gustafsson als Executive Producer zusammenarbeiten (eine Rolle, die er auch in der Wolfenstein-Serie hat).

Es wird darauf hingewiesen, dass ein großer Teil der ehemaligen Starbreeze-Mitarbeiter derzeit mit MachineGames an Indiana Jones arbeitet, darunter mehr als 20 Personen, die an The Darkness gearbeitet haben. Es stellt sich heraus, dass Andersson mit Indiana Jones sehr vertraut ist, da er zuvor an einem Spiel in der Franchise gearbeitet hat, das letztendlich abgesagt wurde:

"Das ist auch Erlösung. Als ich 2009 das Angebot annahm, nach San Francisco zu gehen, sollte ich das Design eines Indiana Jones-Spiels leiten, aber dieses Spiel wurde abgesagt, bevor ich überhaupt dort ankam.

Jetzt bekomme ich die Chance, das zu tun, was ich mir ursprünglich erhofft habe, aber dieses Mal kann ich es mit einigen meiner ältesten und besten Freunde tun. MachineGames beizutreten ist wie nach Hause zu kommen - erstaunliche Leute, mit denen ich während Riddick und Darkness gearbeitet habe, aber auch voller neuer Leute, deren Talent mich täglich umhaut."

Obwohl wir nicht wissen, wann wir ein Lebenszeichen von dem Spiel bekommen werden, könnten wir uns vorstellen, dass Bethesda Synergieeffekte mit dem Film haben möchte, und vielleicht werden wir während der Game Awards am 9. Dezember etwas zu sehen bekommen.