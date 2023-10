Der Regisseur von Terrifier 2 will Freitag der 13. neu starten

HQ

Damien Leone hat sich nach seinem Erfolg mit Terrifier und dessen Fortsetzung Terrifier 2 schnell zu einem der heißesten Namen unter den Horrorfilmregisseuren entwickelt. Zwei Filme, die Zuschauer und Kritiker zweifelsohne bestens erschreckt haben, und jetzt scheint es, als wolle Leone etwas Neues ausprobieren, nämlich Freitag der 13. Dies geht aus einem Interview mit Slashfilm hervor, in dem er Folgendes über die klassische Filmreihe zu sagen hatte, die seit 2009 ruht.

"Ich habe schon seit geraumer Zeit zu Protokoll gegeben, wenn ich jemals einen Slasher-Film neu verfilmen könnte, dann wäre es 'Freitag der 13.'. Jason war schon immer mein Lieblings-Slasher, seit ich ein kleines Kind war, und ich denke, dass es einen Weg gibt, ... Ich meine, mein Ansatz wäre, es in den 80ern zu belassen, ehrlich gesagt."

"Ich würde es in den frühen 80ern stattfinden lassen. Ich würde versuchen, ihn so furchteinflößend wie möglich zu machen, weil ich das Gefühl habe, dass das etwas ist, das sie im Laufe der Filme verloren haben. Du fängst einfach an, dich mit diesen Bösewichten zu sehr anzufreunden und musst wieder Angst vor ihnen haben."

Leone erklärte auch, dass er mit einigen der Leute, die die Lizenzrechte an den Filmen halten, im Gespräch war.

"Ob du es glaubst oder nicht, ich habe mit einigen Leuten gesprochen, die Führungskräfte sind, die für dieses Franchise verantwortlich sind. Ich glaube, ich bin immer noch ein bisschen zu unbekannt auf der Hollywood-Liste der Leute, die sie ansprechen würden, um bei diesem Film Regie zu führen."

"Mir wurde gesagt: 'Hör zu, jeder und seine Mutter wollen diesen Film machen. Die Liste ist lang." Leider glaube ich nicht, dass ich es jetzt schaffen würde, aber vielleicht, wenn sie es in den nächsten 20 Jahren neu starten, werde ich in der Lage sein, es zu versuchen."

Wer weiß also, wie das ausgehen wird, denn Terrifier 2 hat Damien Leone ganz klar Türen geöffnet, und mit dem geplanten dritten Film der Reihe kann es durchaus sein, dass er, wenn alles gut geht, die Sternenleiter weiter erklimmt. Auf jeden Fall hoffen wir in der Redaktion, den nächsten Freitag, den 13., so bald wie möglich zu sehen und zu hören.

Glaubst du, Damien Leone hätte Freitag dem 13. neues Leben einhauchen können?