Der Regisseur von Split Fiction weist die Behauptung der "Feminismus-Propaganda" zurück

Split Fiction ist jetzt erhältlich, und obwohl es hervorragende Kritiken sowie eine positive Resonanz bei den Spielern genießt, gibt es immer wieder Leute, die versuchen, etwas Regen auf Hazelights Parade zu streuen.

In einem Interview mit Fall Damage verlas der Regisseur von Split Fiction, Josef Fares, einen YouTube-Kommentar, in dem er das Spiel als feministische Propaganda bezeichnete, worauf er antwortete: "Ich denke, das ist jemand, der darauf reagiert, dass es zwei Frauen gibt. Lassen Sie mich Folgendes sagen, in Brothers [A Tale of Two Sons] gab es zwei Typen. In A Way Out gab es zwei Jungs. In 'It Takes Two' gab es einen Mann und eine Frau, und jetzt sind es zwei Mädchen und alle beschweren sich."

"Komm schon, Mann!" Fares ging weiter. "Es ist mir egal, was du zwischen deinen Beinen hast, das ist für mich total uninteressant, das ist das Wichtigste."

Fares ist eindeutig nicht jemand, der solche Kritik über sich ergehen lassen kann, und das ist ein Beweis für seine freimütige und selbstbewusste Persönlichkeit. Darüber haben wir mit dem Regisseur in unserem letzten Interview gesprochen, das Sie hier lesen können.