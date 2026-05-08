Der Regisseur von Spielen wie Super Mario Bros. 3 und A Link to the Past geht bei Nintendo in den Ruhestand

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Seit über einem Jahr gibt es einen stetigen Strom echter Branchenpioniere – die Nintendo mitgeprägt haben –, die das Unternehmen verlassen, meist um in den Ruhestand zu gehen. Einige Beispiele sind Kensuke Tanabe, Hideki Konno und Goro Abe, und heute haben wir die traurige Aufgabe, noch einen weiteren Namen zur Liste hinzuzufügen.

Diesmal ist es Takashi Tezuka. Er half 1985 bei der Entwicklung des allerersten Super Mario Bros. zusammen mit Shigeru Miyamoto und war Game Director bei legendären Titeln wie Super Mario Bros. 3, Super Mario World und The Legend of Zelda: A Link to the Past sowie Produzent von Animal Crossing. Er war außerdem Mitbegründer von Yoshi und hat seitdem Schlüsselrollen in zahllosen Nintendo-Klassikern gespielt, darunter als Supervisor bei The Legend of Zelda: Breath of the Wild und als Produzent von Super Mario Bros. Wonder.

Nächsten Monat wird sein letzter bei Nintendo sein, und es wird sicherlich keine leichte Aufgabe für das Unternehmen sein, seine Fußstapfen zu füllen, da bekannt gegeben wird, dass auch Takuya Yoshimura, Katsuhiro Umeyama und Keiko Akashi in den Ruhestand gehen. Es ist also klar, dass die alte Garde, die Nintendos Spieleprojekte geschaffen und definiert hat (bevor sie mit Videospielen begannen, stellten sie hauptsächlich Spielzeuge und Brettspiele her), sich schnell auf dem Weg zurückzieht.

Glücklicherweise gibt es viele Anzeichen dafür, dass Nintendo sich vorbereitet hat und viele talentierte jüngere Leute bereit hat, die Führung zu übernehmen, aber unabhängig davon neigt sich eine Ära dem Ende zu.