Der Regisseur von Saw X äußert Zweifel am Potenzial für eine direkte Fortsetzung

Mit einer hohen kritischen Aufnahme des Franchise und einem höheren Einspielergebnis als sein Vorgänger Spiral in nur 10 Tagen hat Saw X bereits einen fliegenden Start hingelegt.

Da der Film ein Publikums- und Kritikerhit ist, sollte man meinen, dass eine direkte Fortsetzung unvermeidlich wäre (immerhin haben wir nach dem Erfolg des ersten Films sechs pro Jahr gemacht), aber das ist vielleicht nicht der Fall. In einem Interview mit The Hollywood Reporter sagte Regisseur Kevin Greutert, dass er den Film als "endgültigen Abschied für Jigsaw" betrachte.

Greutert sagte: "Wir müssen einfach sehen, wie die Zukunft von Saw aussieht. Es gibt so viele Richtungen, in die wir gehen könnten, aber für mich gibt es keine offensichtliche, die aus diesem Film hervorgeht. Ich wollte wirklich, dass es sich wie eine Art letzter Abschied für die Jigsaw-Figur anfühlt, aber sag niemals nie."

Was genau könnte also die Zukunft für das Saw-Franchise jenseits von Saw X bereithalten? Nun, es ist möglich, dass die Handlungsstränge von Charakteren, die in Jigsaw und Spiral eingeführt wurden, fortgesetzt werden könnten, aber dies waren nicht gerade die am meisten gelobten Filme. Vielleicht ist es das Sicherste, was Lionsgate tun könnte, direkt nach den Ereignissen von Saw 3D weiterzumachen und zu enthüllen, was mit Mark Hoffman passiert ist, nachdem er in der ikonischen Toilette zurückgelassen wurde.

