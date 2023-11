Der Regisseur von Returnal verlässt Housemarque nach 14 Jahren

HQ

Harry Krueger ist vielleicht kein bekannter Gaming-Name, aber er ist ein einflussreicher Akteur in der Branche. Er ist seit 2014 Game Director bei Housemarque und hat insgesamt 14 Jahre für das Unternehmen gearbeitet.

Krueger hat nun jedoch beschlossen, dass es an der Zeit ist, zu gehen. In einem Beitrag auf der Website von Housemarque spricht er über seine Zeit mit dem Entwickler und teilt seinen Optimismus für die Zukunft.

"Während meiner 14 Jahre bei Housemarque hatte ich das unglaubliche Glück, an einem Traumprojekt nach dem anderen zu arbeiten, und hatte das Privileg, mit einigen wirklich talentierten und wunderbaren Menschen zusammenzuarbeiten. Es war mir eine Ehre, Housemarque auf dieser Reise zu begleiten und unser Wachstum von unseren kleineren, von Arcade inspirierten Titeln zu den großartigen Höhen mitzuerleben, die wir mit Returnal erreicht haben. Wir haben gemeinsam die Säulen des Himmels erschüttert, und ich werde für immer stolz auf all die erstaunlichen Dinge sein, die wir als Studio erreicht haben.""Ich verlasse das Unternehmen mit nichts als tiefer Dankbarkeit für die Vergangenheit und einem glühenden Optimismus für die Zukunft - mit einem aufregenden neuen Projekt in Arbeit, einem fantastischen Team, das stärker ist als je zuvor. und der kontinuierlichen Unterstützung von Sony und Playstation Studios weiß ich, dass Housemarques hellstes Kapitel noch geschrieben werden muss."

Es sieht so aus, als ob die Zukunft für Housemarque ziemlich rosig aussieht. Zuvor berichteten wir, dass der Entwickler seine Belegschaft erweitert und das fortschrittlichste Gaming-Hauptquartier in den nordischen Regionen einrichten möchte.