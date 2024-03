Der Regisseur von "Poor Things" und einige seiner Hauptdarsteller sind für Kinds of Kindness wieder dabei

Wenn Sie Poor Things in letzter Zeit im Kino oder auf Disney+ gesehen haben und gerade über den bizarren und mehrfach Oscar-prämierten Film hinweggekommen sind, haben wir gute Nachrichten für Sie. Der nächste Film von Regisseur Yorgos Lanthimos steht vor der Tür, denn Kinds of Kindness soll im Juni in die Kinos kommen, und wir haben bereits einen Teaser-Trailer, der uns einen Vorgeschmack auf das gibt, was er zu bieten hat.

In dem Film wird nicht nur Lanthimos erneut Regie führen, sondern auch Poor Things und jetzt die zweifache Best Actress -Gewinnerin Emma Stone wird die Besetzung neben Willem Dafoe und Margaret Qualley anführen, sowie ein paar frischere Gesichter, darunter Jesse Plemons, Hunter Schafer, Hong Chau, Joe Alwyn und Mamoudou Athie.

Die Inhaltsangabe für diesen kommenden Film ist (wie viele von Lanthimos' Filmen) etwas schwer zu verstehen und der Trailer hilft auch nicht wirklich weiter. Beides finden Sie weiter unten.

Kinds of Kindness kommt am 21. Juni 2024 in die Kinos.

Inhalt: "Kinds of Kindness ist eine Triptychon-Fabel, die einem Mann ohne Wahl folgt, der versucht, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen; einem Polizisten, der beunruhigt ist, dass seine Frau, die auf See vermisst wurde, zurückgekehrt ist und eine andere Person zu sein scheint; und einer Frau, die entschlossen ist, eine bestimmte Person mit einer besonderen Fähigkeit zu finden, der dazu bestimmt ist, ein wunderbarer geistlicher Führer zu werden."