Der Regisseur von Pirates of the Caribbean kritisiert Unreal Engine dafür, moderne VFX zu ruinieren.

Wurde das Leben jemals besser als die späten 2000er Jahre? Ja, klar, es gab den Finanzcrash und all das, aber oh Mann, wie gut CGI aussah. Pirates of the Caribbean, Avatar, Transformers, District 9. Sie alle wirkten ihrer Zeit weit voraus, während heute selbst Blockbuster mit hunderten Millionen Dollar im Vergleich dazu etwas billig wirken können. Warum ist das so?

Pirates of the Caribbean-Regisseur Gore Verbinski hat eine gewisse Antwort, aber Epic Games sollten sich die Ohren zuhalten. "Ich denke, die einfachste Antwort ist, dass du gesehen hast, wie die Unreal-Gaming-Engine in die Visual-Effects-Landschaft eingedrungen ist. Früher gab es also eine Trennung, wobei Unreal Engine sehr gut in Videospielen war, aber dann begannen die Leute zu denken, dass Filme Unreal vielleicht auch für fertige visuelle Effekte nutzen können. Also gibt es eine Art Gaming-Ästhetik, die in die Welt des Kinos eintritt", erklärte er an But Why Tho?

"Ich glaube, deshalb halten diese Kubrick-Filme immer noch stand, weil sie Miniaturen und Gemälde gedreht haben, und jetzt hat man diese andere Ästhetik. Das funktioniert bei Marvel-Filmen, bei denen man irgendwie weiß, dass man sich in einer erhöhten, unrealistischen Realität befindet. Ich denke, das funktioniert nicht strikt fotorealistisch ", fuhr Verbinski fort. Er sagte außerdem, dass UE nicht auf Untergrund, Streuung und Licht auf die gleiche Weise reagiert wie andere Methoden zur CG-Erzeugung. Vieles davon ist "für Geschwindigkeit gemacht", glaubt er.

Es ist jedoch nicht alles Unreal Engines Schuld, denn Verbinski erklärt, dass es auch auf Führungsebene Probleme gibt. "Und dann, was aus Sicht der Exekutive akzeptabel geworden ist, wo sie denken, es würde niemanden interessieren, dass die Schiffe im Ozean so aussehen, als wären sie nicht auf dem Wasser. Im ersten Pirates-Film sind wir tatsächlich aufs Meer hinausgefahren und auf ein Boot gestiegen", sagte er.

Insgesamt glaubt Verbinski, dass Unreal Engine Maya als Haupt-CGI-Grundlegende ablöst , "der größte Rückschritt ". Stimmen Sie seiner Meinung zu?