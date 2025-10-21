Der Regisseur von Nier, Yoko Taro, enthüllt, dass Betrüger gefälschte Autogramme von ihm weiterverkaufen

HQ

Der Schöpfer von Nier, Yoko Taro, ist ein ziemlich herausragender Kerl. Er sticht buchstäblich heraus. Ganz offensichtlich. Mit diesem großen Roboterkopf ist er kaum zu übersehen, und man sollte meinen, dass das Gleiche für seine Autogramme gilt. Der Schöpfer des Videospiels hat jedoch enthüllt, dass einige Autogramme, die online weiterverkauft werden, für das ungeübte Auge tatsächlich gefälscht sind.

In einem Beitrag auf Twitter/X wies Yoko Taro darauf hin, dass er "kleine, unbekannte Merkmale" in seine echten Autogramme einbaut, um einen Weiterverkauf zu verhindern. "Ich merke, wenn man nicht echt ist. Ich habe bestätigt, dass fast die Hälfte der Autogramme, die weiterverkauft werden, tatsächlich gefälscht sind, also kaufen Sie sie bitte nicht", schreibt er.

Das ist bedauerlich für jeden, der bereits ein von Yoko Taro signiertes Stück Merch online gekauft hat, und selbst wenn Sie kein Geld für einen Betrug verschwendet haben, wenn Sie etwas vom Nier-Schöpfer signiert haben möchten, wissen Sie jetzt, dass Ihre beste Wahl darin besteht, ihn zu treffen und es persönlich signieren zu lassen. Auf diese Weise können Sie sicher sein, dass er das, was Sie unterschreiben wollten, mit einem kleinen unbekannten Merkmal versehen hat.