Der Regisseur von Marvels wäre daran interessiert, sich an Realfilmen zu wagen Invincible

Angesichts der Tatsache, dass Prime Video noch einen langen Weg vor sich hat, bevor die animierte Adaption von Invincible abgeschlossen wird, und hinzu kommt, dass der Streamer ein Live-Action-Superhelden-Universum in The Boys hat, erscheint es ziemlich unwahrscheinlich, dass Invincible in irgendeiner Weise eine Live-Action-Behandlung erhält, Form, oder zumindest in absehbarer Zukunft.

Aber wenn Invincible für die Live-Action-Behandlung ausgewählt werden sollte, wer sollte ein solches Projekt leiten? Eine Person, die offenbar daran interessiert ist, der Idee eine Chance zu geben, ist The Marvels '-Regisseurin Nia DaCosta, die kürzlich in einer Fragerunde auf dem Reddit-Account von Sony Pictures erwähnte, dass sie es gerne ausprobieren möchte.

"Ich würde SEHR gerne eine Realverfilmung von Robert Kirkmans Invincible drehen. Der Comic und der Cartoon sind großartig. Ich weiß genau, wie ich diese Welt und diese großartige Vater-Sohn-Beziehung auf die Leinwand übertragen möchte. Ich liebe auch einfach die Idee, etwas in einer Superheldenwelt zu machen, das echte Rauheit und Eingeweide – und Sex – hat!"

In naher Zukunft wird DaCosta mit 28 Years Later: The Bone Temple wieder in die Kinos gehen, und darüber hinaus arbeitet der Filmemacher an einem Projekt namens Southern Bastards. Nach diesen beiden scheint sie jedoch freier zugänglich zu sein, also wird sie vielleicht sofort verpflichtet, um die Grundlage für eine spätere Invincible Live-Action-Welt zu legen? Auch hier ist die Wahrscheinlichkeit gering, aber How to Train Your Dragon bekam erst etwa fünf Jahre nach dem Ende der Animationsfilme ein Remake, also wer weiß...

Was Invincible betrifft, so wird Staffel 4 der Zeichentrickserie im März 2026 wieder auf Prime Video erscheinen.