Der Regisseur von Love Actually ist dieses Jahr mit einem neuen Weihnachtsfilm zurück

Vor ein paar Jahren hat uns Netflix einen animierten Weihnachtsfilm geschenkt, der sehr schnell zu einem Klassiker wurde. Das absolut entzückende Klaus ist in der Weihnachtszeit immer noch ein Favorit in vielen Haushalten, aber es sieht so aus, als ob der Streamer den Blitz in einer Flasche wieder einfangen will.

Für dieses Jahr hat Netflix beschlossen, die Herausforderung anzunehmen, die Kinderbuchreihe von Love Actually, About Time, Notting Hill und Yesterday des Autors Richard Curtis zu adaptieren, um einen Animationsfilm mit dem Namen That Christmas zu schaffen.

Der Film dreht sich um mehrere Familienmitglieder und Freunde und erforscht Liebe und Einsamkeit, und das alles zu einer Zeit, in der der Weihnachtsmann einen massiven Fehler macht. Die genaue Inhaltsangabe der Handlung fügt hinzu: "That Christmas folgt einer Reihe von verschlungenen Geschichten über Familie und Freunde, Liebe und Einsamkeit und den Weihnachtsmann, der einen großen Fehler macht, ganz zu schweigen von einer enormen Anzahl von Truthähnen!"

That Christmas wird am 4. Dezember auf Netflix debütieren. Animiert wird es von Locksmith Animation, unter der Regie von Love, Death & Robots und How to Train Your Dragon Simon Otto, produziert von Moana und Frozen 's Nicole P. Hearon und The Thick of It 's Adam Tandy, und das alles, während Curtis als Drehbuchautor für das Projekt engagiert ist. Schauen Sie sich den Trailer zum Film unten an.