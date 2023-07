Der Regisseur von Love Actually bringt Christmas Actually im Dezember auf die Bühne

HQ

Richard Curtis, der britische Drehbuchautor und Regisseur, der einige der kultigsten romantischen Komödien aller Zeiten zum Leben erweckt hat - darunter Love Actually, Notting Hill und Four Weddings and a Funeral - hat sein nächstes Projekt angekündigt.

Wie die BBC berichtet, wird Curtis Christmas Actually im Dezember in Londons Royal Festival Hall bringen, wobei dieses Projekt eine Bühnenshow ist, die als Spendenaktion für Comic Relief dienen wird, eine Wohltätigkeitsorganisation, die in Großbritannien tätig ist.

Es gibt noch kein Wort darüber, worum es in der Show konkret gehen wird, da Curtis anmerkt, dass "es eine echte Pralinenschachtel - oder vielleicht ein Adventskalender - voller Köstlichkeiten sein wird". Was wir wissen, ist, dass dies leider keine Fortsetzung von Love Actually sein wird.

Christmas Actually wird zwischen dem 7. und 11. Dezember achtmal aufgeführt.