Der Regisseur von Kung Fu Panda 4 setzt große Hoffnungen in die Zukunft des Franchise

Kung Fu Panda 4 ist derzeit der drittgrößte Film des Jahres 2024, wenn man sich die Einspielergebnisse ansieht. Der Film spielte während seiner Kinolaufzeit über 536 Millionen US-Dollar ein und lag damit knapp hinter Godzilla x Kong: The New Empire und rund 300 Millionen US-Dollar vor dem noch aktiven Kingdom of the Planet of the Apes, dem viertgrößten Film des Jahres.

Unnötig zu erwähnen, dass es immer noch ein großes Interesse an der Kung Fu Panda -Serie von DreamWorks gibt, und der Regisseur des neuesten Streifens hofft, dass dies in Zukunft zu größeren Bemühungen führen wird. Im Gespräch mit ComicBook erklärte Mike Mitchell:

"Ich denke, egal was passiert, wir werden immer größer. Ob ich daran arbeite oder nicht, ich bin im Kino und schaue mir diese Dinge an."

Auf die Frage, wie dies erreicht werden könnte, merkt Mitchell an, dass es viele Möglichkeiten gibt, über die Geschichte von Po hinauszublicken, obwohl Jack Blacks Charakter auch als zeitlos beschrieben wird.

"Wenn Jack Black als Poe the Dragon Warrior auftritt, denke ich, dass diese Figur ewig bestehen könnte. Er ist so charmant, er ist so actiongeladen. Ganz zu schweigen davon, dass diese Welt so voller Charaktere ist. Wir haben gerade eine kleine Pause von den Furious Five gemacht, und jeder kann es kaum erwarten, diese Jungs zu sehen und zu sehen, was sie tun und was sie vorhaben. Es gibt so viel Geschichte zu erzählen und es fühlt sich für mich nie so an, als wäre es etwas Intimes. Es gibt immer große Action. Es ist schwer für mich, mir vorzustellen, dass es nur in einem Raum stattfindet. Ich meine, wir hatten so viele Ideen aus diesem Film, dass wir einfach nicht hineinpassten."

Glaubst du, dass DreamWorks weiter Kung Fu Panda melken und weiterhin mehr und größere Filme produzieren sollte?