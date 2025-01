Der Regisseur von Kingdom Come: Deliverance 2 sagt, dass das Spiel das längste Drehbuch der Geschichte hat

HQ

Kingdom Come: Deliverance II wird im Jahr 2025 einer der großen Vertreter des RPG-Genres sein. Der Titel ist das Ergebnis des Ehrgeizes des Studios und der achtjährigen Erfahrung seit der Veröffentlichung des ersten Spiels, und es sieht so aus, als ob die Tiefe der Geschichte und das erzählerische Gewicht etwas noch nie dagewesenes sein werden.

Große Worte, wenn man bedenkt, was Spiele wie Baldur's Gate III in den letzten Jahren erreicht haben, aber nach dem Foto zu urteilen, das Game Director Daniel Vávra auf X geteilt hat, haben sie greifbare Beweise, um zu beweisen, dass ihre Geschichte die beste ist.

Die Informationen sind eine Reaktion auf das Bild des YouTubers ESO_Danny, auf dem er mit dem riesigen Stapel von Skriptseiten des Spiels posiert - mehr als 2,2 Millionen Wörter, bestätigt Warhorse, worauf Vávra hinzufügt: "Soweit ich weiß, ist es das längste Skript für das Spiel aller Zeiten. Einschließlich BG3."

Baldur's Gate III hält derzeit den Guinness-Weltrekord für die meisten Wörter in einem Videospiel-Drehbuch, etwa 2 Millionen, aber wenn Guinness World Records die Länge des Drehbuchs von Warhorse Studios bestätigt, könnten wir es mit dem tiefgründigsten RPG der Geschichte zu tun haben.

Möchtest du die neuesten Details zu Kingdom Come: Deliverance 2 erfahren? Schaut euch unsere letzte Vorschau des Spiels vor seiner Veröffentlichung am 4. Februar auf PC, Xbox Series und PS5 an.