Der Regisseur von "Ich – Einfach unverbesserlich" will NICHT, dass die Minions live verfilmt werden

Das Despicable Me -Franchise und seine liebenswerten Charaktere sind seit seiner Erstveröffentlichung immer stärker geworden, haben derzeit über 5,4 Milliarden US-Dollar an den weltweiten Kinokassen eingespielt und sind das umsatzstärkste Animations-Franchise aller Zeiten.

Auf die Frage nach der Zukunft des Franchise - insbesondere nach dem jüngsten Trend zur Adaption von Animationsfilmen in Live-Action-Filmen - war der Regisseur von Despicable Me 1, 2 und 4 Chris Renaud alles andere als erpicht darauf, dass irgendeines seiner Werke, vor allem das geliebte Minions, in dieses Format umgewandelt wird.

Renaud sagte: "Für mich ist das, was die Welt ausmacht, dass sie lebendig ist und es uns ermöglicht, mit dem durchzukommen, womit wir durchkommen.

"Zum Beispiel, wenn er einen minion in den Automaten sperrt, oder du weißt schon, Gru in die Luft jagt, wenn er Vector angreift.

"Das sind wirklich Cartoon-Ideen, wie sie inBugs Bunny einem Cartoon gestanden hätten."

Renaud fuhr fort: "Es wird einfach etwas völlig anderes, wenn man eine Live-Action-Version macht, die für mich persönlich nicht sehr ansprechend ist.

"Aber noch einmal, wer weiß, was passieren kann, aber das ist mein persönliches Gefühl dazu."

