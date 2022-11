Der Regisseur von I Am Legend arbeitet an der Fortsetzung

HQ

Anfang dieses Jahres wurde bekannt gegeben, dass Will Smith unterschrieben hat, um seine Rolle aus dem postapokalyptischen Zombiefilm I Am Legend wieder aufzunehmen, und jetzt hat der Regisseur des Originalfilms, Francis Lawrence, auch bekannt gegeben, dass er an der Produktion beteiligt sein wird. Es war während eines Interviews mit Comicbook , dass Lawrence bestätigte, dass er an Bord der Fortsetzung war, aber dass es immer noch weit in der Zukunft ist.

"Ich habe mit Akiva [Goldsman] ein wenig darüber gesprochen, aber ich denke, das ist noch weit weg. Ich würde es liebend gerne tun. Ich habe einiges über I Am Legend gehört. Wir haben eigentlich nicht viel, nur Brainstorming für Constantine, aber ich bin zur Verschwiegenheit bei I Am Legend verpflichtet."

Glaubst du, dass es Potenzial in einer Fortsetzung von I Am Legend gibt?