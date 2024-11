Der Regisseur von Godzilla: Minus One lehnte viele großartige Angebote ab, bevor er sich für seinen nächsten Film entschied

HQ

Am Wochenende berichteten wir, dass ein weiterer Film von Godzilla: Minus One-Regisseur Takashi Yamazaki kommt, in dem erneut der berühmteste Kaiju der Welt zu sehen sein wird. Laut Yamazaki selbst gab es jedoch auch andere Möglichkeiten, die er hätte nutzen können.

Im Gespräch mit CinemaToday verriet Yamazaki, dass er viele andere Angebote erhielt, bevor er sich entschied, zu Godzilla zurückzukehren. "Ich fing an, alle möglichen großartigen [Film-] Angebote zu erhalten", sagte er. "Ich kann Ihnen nicht sagen, was das für Angebote waren. Ich lehnte ab und weinte blutige Tränen, weil sie einen neuen Godzilla-Film drehten."

Wir sind uns noch nicht sicher, ob dieser Film eine direkte Fortsetzung von Godzilla: Minus One sein wird, aber mit Yamazaki zurück am Ruder und dem Teaser am Ende des Originalfilms könnten wir uns vorstellen, dass das große Biest ein Comeback feiern könnte.