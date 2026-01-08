Der Regisseur von Final Fantasy VII Remake will kein Remake von Final Fantasy VI inszenieren

HQ

Wir wissen nicht genau, wann die Final Fantasy VII Remake -Trilogie enden wird, da das letzte Kapitel noch in Entwicklung ist. Wir hoffen, dass in diesem Jahr weitere offizielle Informationen zum letzten Teil der Trilogie eintreffen, auch wenn der Start zweifellos für 2027 oder darüber hinaus aufgehoben wird. Aber wann immer dieses Spiel erscheint und die Geschichte von Cloud, Tifa, Barrett, Sephiroth und denen, die wir unterwegs verloren haben, endet, dann wird das, was als Nächstes für diejenigen kommt, die an der Entwicklung des Spiels beteiligt waren.

Speziell dazu hat sich Game Director Naoki Hamaguchi kürzlich zu einem Interview mit GamerBraves zusammengesetzt, in dem das Gespräch sich einmal darauf konzentrierte, was er nach Final Fantasy VII Remake machen wird? Da viele Fans nach einem Final Fantasy VI Remake als Nächstes fragen, gab der Regisseur bekannt, dass er nicht vorhat, ein solches Projekt zu leiten.

"Ich habe viele Stimmen von Fans erhalten, um ein Final Fantasy VI Remake zu machen. Aber weil ich jetzt seit etwa 10 Jahren von Anfang bis Ende am Final Fantasy VII Remake-Projekt beteiligt bin und jetzt im Grunde das Ende des Tunnels sehe. In dieser Hinsicht, da ich all die Zeit in die Produktion dieses Remakes von Final Fantasy VII investiert habe, sollte ich derjenige sein, der eine weitere Serie neu auflegt? Anstatt also ein weiteres Remake-Projekt zu leiten, würde ich lieber sehen, dass vielleicht ein neuer Schöpfer kommt und mich in den Support-Bereich stellt, um sie anzufeuern, anstatt derjenige zu sein, der ein neues Remake-Projekt leitet."

Wenn Square Enix ein weiteres Final Fantasy Spiel neu machen würde, welches würdet ihr gerne sehen?