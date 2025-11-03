Der Regisseur von Final Fantasy VII: Rebirth möchte ein Abenteuer in der Größe von Clair Obscur machen

HQ

Es sind nicht nur wir Spieler, die Clair Obscur: Expedition 33 einstimmig geliebt haben; Auch andere Entwickler, darunter direkte Konkurrenten, haben das Spiel mit Lob überschüttet. Dazu gehören Square Enix, das kürzlich ein Gast-Art-Projekt mit dem französischen Entwickler Sandfall hatte, sowie der Schöpfer von Final Fantasy VII: Rebirth, Naoki Hamaguchi, der zuvor sagte, dass es seine Wahl für das Spiel des Jahres war.

In einem neuen Interview mit GamesRadar lobt Hamaguchi weiterhin das französische Rollenspiel Clair Obscur: Expedition 33 und sagt, dass er gerne etwas Ähnliches machen würde. Während sogenannte AAA-Spiele überall erstklassig sind und eine unglaubliche Menge an Inhalten haben, sagt er, dass die etwas günstigeren AA-Titel "einen Aspekt eines Elements auswählen und das wirklich vorantreiben und... auf ein hohes Niveau bringen".

Er gibt zu, dass es angesichts seiner Rolle bei Square Enix schwierig wäre, etwas Ähnliches zu tun, sagt aber dennoch, dass er "gerne versuchen würde, ein Spiel wie dieses [AA] zu machen, das sich wirklich auf einen Bereich konzentriert, das Boot herauszuschieben und diesen einen Aspekt so unterhaltsam wie möglich zu gestalten."

Träumen kann man jedoch immer, und er schließt seine Argumentation mit den Worten:

"Wenn ich die Chance bekäme, mit einigen der Leute zusammenzuarbeiten, die diese Art von Spielen machen, wäre das meiner Meinung nach auch wirklich großartig. Ich denke also, dass es in einer Branche wirklich gesund ist, und ich mag es, diese AAs kommen zu sehen."

Was halten Sie davon, dass Square Enix unter der Führung seiner legendären Spieleentwickler sein Glück mit sogenannten AA-Rollenspielen versucht? Oder ist es besser für sie, weiterhin alles in ihre sehr verschwenderischen Abenteuer zu investieren?