Der Regisseur von Fantastic Four nennt Always Sunny in Philadelphia die Inspiration für den Film

In einem kürzlichen Interview mit ComicBook.com erzählte Fantastic Four-Regisseur Matt Shakman, dass seine Arbeit an Always Sunny in Philadelphia den kommenden Marvel-Film inspiriert hat.

Falls Sie es noch nicht wussten: Shakman führte zwischen 2007 und 2017 bei 43 Episoden der Serie Regie, darunter Klassiker wie The Gang Goes to a Water Park, Charlie Work und Dennis' Double Life.

Er sagte der Zeitung: "Ich habe im Laufe der Jahre so viel von der Arbeit an 'It's Always Sunny' gelernt. Diese Jungs bringen eine einzigartige Kombination aus Verspieltheit und Präzision mit, und ich denke, man muss beides in allem haben, was man macht."

Er fuhr fort: "Man muss immer noch ein Kind im Sandkasten sein, das spielt und erfindet, aber man muss auch rigoros sein bei dem, was man tut, und Comedy ist noch rigoroser als alles andere. Die Präzision, etwas lustig zu machen, ist oft viel schwieriger, als etwas wirklich Kompliziertes mit Spezialeffekten zu machen. So verspielt und präzise."

Die Improvisation, die in den 16 Staffeln ein großer Teil der Serie geblieben ist, war auch eine große Inspiration für den kommenden Film.

"Diese Regel der Improvisation ist eine so gute Sache für den kreativen Prozess", sagte Shakman. "'Mir gefällt, was du mitbringst. Jetzt machen wir das auch und das." Und das ist, glaube ich, die Essenz der Zusammenarbeit und so denke ich über alles Gute, egal ob es eine riesige, großartige Show wie Monarch ist, die über Kontinente hinweg gemacht wird, oder ob es etwas ist, das [It's Always Sunny's] Paddy's Pub für zwei Nickel mit vier oder fünf Leuten gemacht hat. Ich denke, dieser Geist steckt also alles an, was ich tue, oder prägt alles, was ich tue."

Fantastic Four soll am 14. Februar 2025 in die Kinos kommen.