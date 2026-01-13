Der Regisseur von Evil Dead Rise zeigt einen erschreckenden ersten Trailer

Ende 2025 berichteten wir über die Nachricht, dass Regisseur Lee Cronin, zuletzt bekannt für Evil Dead Rise, die Produktion seiner kommenden Version von The Mummy abgeschlossen hatte. Jetzt, da wir uns dem geplanten Premierentermin im April 2026 nähern, ist der erste Trailer zu diesem Film bereits erschienen.

Geschrieben und inszeniert von Cronin, dreht sich diese Version der Geschichte um eine Familie, die einer beängstigenden Situation gegenübersteht, als ihre Tochter spurlos in der Wüste verschwindet. Aus Angst, sie sei längst tot, ist die Familie schockiert, als die Tochter acht Jahre später zu ihnen zurückgegeben wird, aber mit dem Vorbehalt, dass sie nun etwas anderes geworden ist...

Mit Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy, Natalie Grace und Veronica Falcon in den Hauptrollen, Lee Cronin's The Mummy wurde außerdem von James Wan, Jason Blum und John Keville produziert. Der Film soll ab dem 15. April in Kinos weltweit Premiere feiern, mit dem Premierentermin im Vereinigten Königreich am 17. April.

Sehen Sie sich unten den schrecklichen Teaser-Trailer an.