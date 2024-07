Der Regisseur von Edge of Tomorrow versucht immer noch, eine Fortsetzung zu "knacken"

Es ist ein Jahrzehnt her, dass Edge of Tomorrow erschienen ist und viele von uns mit seiner fantastischen Action und verwirrenden Geschichte umgehauen hat. Die Fans haben schon lange nach einer Fortsetzung verlangt, und Regisseur Doug Liman hat kein Geheimnis daraus gemacht, dass er erforscht, wie man das erreichen kann, aber anscheinend ist das nicht ohne Herausforderungen.

Im Gespräch mit Collider verrät Liman, dass er immer noch dabei ist, die Fortsetzung herauszufinden und wie er die herausfordernden Zeitreiseelemente darin umsetzen kann.

"Ich meine, Emily Blunt und Tom Cruise waren noch nie so gut in ihrem Spiel wie jetzt. Ich wäre verrückt, wenn ich nicht versuchen würde, herauszufinden, wie man eine Fortsetzung macht. Also verbringe ich Zeit damit, es zu knacken. Auf der anderen Seite sind Zeitreisen wirklich schwierig. Wirklich, wirklich hart. Alles, was man tun muss, ist, einen Film mit Zeitreisen zu entwickeln, um zu dem Schluss zu kommen, dass Menschen niemals durch die Zeit reisen werden, weil es schwierig ist, einen dritten Akt in einem Film mit Zeitreisen zu finden. Ich weiß also, dass Menschen niemals durch die Zeit reisen werden, aber ich versuche, sie zu knacken."

Unnötig zu erwähnen, dass es ein ziemlich verständliches Problem ist, auf das Liman zu stoßen scheint, und es ist auch ein bisschen erfrischend, weil der Regisseur eindeutig sehr darauf fokussiert ist, eine würdige Fortsetzung zu liefern und nicht nur einen enttäuschenden Cash-Grab, wie wir es in der Vergangenheit von anderen Franchises gesehen haben.