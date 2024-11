Der Regisseur von "Drachenzähmen zähmt" verteidigt Astrids Besetzung

HQ

Die Adaption von Drachenzähmen leicht gemacht wurde von den Fans kritisiert, seit sie ihre ersten Bilder zeigte. Einige kritisieren den Film in gutem Glauben und sagen, dass es sich nur um eine unnötige Live-Action-Version eines Films handelt, der vor über einem Jahrzehnt viele mit seiner Animation verzaubert hat, aber andere nehmen die Schauspielerin Nico Parker ins Visier, weil sie als Astrid besetzt wurde.

Die Schauspielerin, die für ihre Rolle als Sarah Miller in "The Last of Us" gelobt wurde, wurde wegen ihrer Hautfarbe kritisiert und weil sie nicht mit der der Astrid im Animationsfilm von 2010 übereinstimmt.

Der Regisseur von "Drachenzähmen leicht gemacht" hat Parker verteidigt und gesagt, dass sie ausgewählt wurde, weil sie die beste Schauspielerin für die Rolle war. Auf Instagram schrieb Dean DeBlois:

"Wir haben viele Schauspieler für die Rollen vorgesprochen, darunter auch Schauspieler, die wie ihre animierten Gegenstücke aussahen. Aber wir haben die Schauspieler ausgewählt, die den Geist und die Persönlichkeit der Charaktere am besten verkörpern, da der Stamm in dieser Version aus Nachkommen der besten Drachenkämpfer von überall besteht, die die Wikinger je bereist haben (was historisch weit und breit war - Wikinger vermischten sich mit vielen Kulturen)."

"Trotzdem erschaffen wir eine Fantasie", fuhr er fort. "Keine historische Tatsache, und alles wird mit der Zeit enthüllt werden. Wir machen keinen Schuss für ein Shot-Remake."

Was hältst du von der Kontroverse um Astrid in Drachenzähmen leicht gemacht?