Der Regisseur von Doctor Sleep, Mike Flanagan, möchte mit Sam Lake von Remedy zusammenarbeiten

HQ

Remedy Entertainment ist derzeit mit Alan Wake 2 beschäftigt, das am 17. Oktober 2023 erscheinen wird. Creative Director und Autor Sami Järvi (oder "Sam Lake") hat herausgefunden, dass Doctor Sleep Regisseur Mike Flanagan gerne mit Järvi zusammenarbeiten würde.

Järvi und Flanagan veranstalteten beim Tribeca Festival 2023 eine Podiumsdiskussion, in der sie sich gegenseitig für ihre Arbeit lobten. Dann fragte ein Zuschauer Flanagan nach einer Möglichkeit, mit Järvi zusammenzuarbeiten, und die Antwort war "Ja".

"Nichts würde mich glücklicher machen."

Neben Doctor Sleep ist Flanagan bekannt für Midnight Mass, Oculus, Hush, The Haunting of Hill House und The Haunting of Bly Manor. Flanagan besitzt auch die Rechte, Stephen Kings Dark Tower-Bücher in einer Serie zu adaptieren.

Sami Järvi ist ein Fan von Flanagans Arbeit, so dass wir die beiden in Zukunft vielleicht zusammenarbeiten sehen. Die Zeit wird es zeigen.

Danke, Polygon