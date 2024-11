Der Regisseur von Dishonored glaubt, dass immersive Sims in alle Gaming-Genres eindringen werden

HQ

Was ist eine immersive Simulation? Nun, aus dem Stegreif (und ein bisschen Googeln) kann ich Ihnen sagen, dass es ein Spiel ist, bei dem die Wahl des Spielers im Vordergrund steht. Nicht unbedingt im verräterischen Sinne, wo sich die Charaktere daran erinnern, dass man sie dreißig Minuten lang einen stinkenden Verlierer genannt hat, sondern in dem Sinne, dass dem Spieler die nötige Handlungsfähigkeit gegeben wird, um in eine Welt einzutauchen. Spiele wie Prey, Baldur's Gate III und Dishonored passen alle ins Bild, aber sie werden oft als etwas anderes beschrieben.

Laut Arkane-Veteran und Dishonored-Regisseur Raphael Colantonio liegt das daran, dass immersive Simulationen nach wie vor nahezu unmöglich zu vermarkten sind. "Prey ist ein gutes Beispiel dafür, wo es als immersive Simulation verkauft wurde. Es ist eine immersive Simulation in jeder Hinsicht, die man sich vorstellen kann", sagte er gegenüber PC Gamer. "Aber deswegen gab es viele Marketingpunkte, die darauf verwendet wurden, den Leuten mit einer immersiven Simulation zu erklären, was ist."

Trotzdem sind immersive Sims nach wie vor unglaublich beliebt, auch wenn die Leute nicht unbedingt wissen, dass sie eine spielen. Colantonio glaubt, dass dies in Zukunft dazu führen wird, dass das Genre in jedes andere Spielegenre springt, bis zu dem Punkt, an dem man nicht anders kann, als eine immersive Simulation zu spielen.

"Ich wäre nicht überrascht, wenn die Branche irgendwann in die richtige Richtung geht, wird die immersive Leichtigkeit von Spielen einfach in jedes Genre von Spielen eindringen. Und es wird nicht einmal mehr ein Wort sein. Die Leute werden einfach sagen: 'Es ist ein gutes Spiel' oder 'Es hat eine gewisse Tiefe' oder 'Ich mag es, wie die Systeme miteinander verbunden sind'. Denn immersive Simulationen sind einfach ein seltsames Etikett, das einige der Entwickler irgendwie zu sehr darauf fokussiert hat, zu dieser besonderen Schule zu gehören, anstatt einfach nur ein gutes Spiel zu machen", sagte Colantonio.