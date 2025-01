Der Regisseur von Den of Thieves 2 plant weitere Fortsetzungen

Regisseur Christian Gudegast hat ehrgeizige Pläne enthüllt, das Den of Thieves-Franchise nach der kürzlichen Veröffentlichung von Den of Thieves 2: Pantera um drei weitere Fortsetzungen zu erweitern. Die kommenden Filme zielen darauf ab, die Hauptfiguren, darunter Gerard Butlers "Big Nick" O'Brien und O'Shea Jackson Jr.s Donnie Wilson, in verschiedene globale Umgebungen zu entführen, die jeweils einzigartige kriminelle Unterwelten und Raubüberfallszenarien präsentieren.

"Also nochmals, bei der Erforschung von Raubüberfällen ist die Forschung unabhängig davon, wo sie in der Welt stattfindet. Es gibt drei bestimmte, die unwirklich sind. Einer befindet sich in Brasilien, einer in Afrika und einer in Südostasien. Die Sache mit diesen Welten ist, dass sie eine ganz andere kriminelle Welt da unten haben, unterirdisch, und Charaktere und alles. Es wird immer darum gehen, diese Jungs in diese Welten zu entführen."

Gudegasts Recherchen haben fesselnde Raubüberfallgeschichten in Regionen wie Brasilien, Afrika und Südostasien identifiziert, die als Inspiration für die Fortsetzungen dienen werden. Er merkt an, dass diese Orte unterschiedliche kriminelle Landschaften und Charaktere bieten, die die Komplexität der Erzählung bereichern. Der Regisseur deutet auch die Einführung eines neuen Charakters im dritten Teil an, der die Protagonisten verfolgen wird, was der Serie eine frische Dynamik verleiht.

"Den 3 ist startklar. Es ist alles umrissen. Ich mache Notizen, Dateien, Gliederungen, und wenn es an der Zeit ist, das Skript zu erstellen, ändere ich im Grunde genommen nur das Format. Es ist also alles für die nächsten beiden geplant."

Gudegast ist sich der Herausforderungen bewusst, die mit der Erstellung von Originalinhalten in der heutigen Unterhaltungsindustrie verbunden sind, drückt aber sein Vertrauen in das Potenzial des Franchise aus. Er verrät, dass der dritte Film vollständig skizziert ist und innerhalb der nächsten zwei Jahre mit der Produktion beginnen wird, wobei weitere Fortsetzungen bereits geplant sind.

Freust du dich auf mehr Action mit Butler und Co.?