Der Regisseur von Deadpool 3 ist nicht glücklich über durchgesickerte Set-Bilder

Deadpool 3-Regisseur Shawn Levy ist nicht glücklich über die Tatsache, dass die Fans bereits Fotos von Wolverine und einem Kampf zwischen Deadpool und dem klassischen X-Men-Charakter gesehen haben, obwohl Deadpool 3 noch in weiter Ferne liegt.

"Es ärgert mich, dass Fotos online durchgesickert sind. Aber das ist der Preis, den wir dafür zahlen, dass wir uns auf reale Orte festlegen", sagte Levy zu Total Film (via GamesRadar). Es scheint, dass Levy zwar nicht allzu glücklich über die Set-Bilder ist, aber er versteht, dass Dreharbeiten an realen Orten und nicht in einem Studio mit Vor- und Nachteilen verbunden sind.

Marvel hat in den letzten Jahren viel Kritik für seine konstanten CGI-Hintergründe einstecken müssen, aber zumindest die meisten Details und Bilder des Films werden unter Verschluss gehalten, bis sie veröffentlicht werden können. Deadpool 3 hat immer noch eine Menge, worauf wir uns freuen können, auch wenn einige Dinge früh durchgesickert sind. Er kommt nächstes Jahr in die Kinos.