Der Regisseur von Brave erzählt uns von der enormen Arbeit, die in Prinzessin Meridas wilde Mähne gesteckt wurde

Während unseres Besuchs bei San Diego Comic-Con Málaga traf unser spanischer Redakteur David Caballero mehrere interessante Leute aus der Spiele- und Filmbranche, und in der letzteren Kategorie finden wir den Oscar-prämierten Animationsexperten Mark Andrews, der unter anderem an Brave mitgeschrieben und Regie geführt hat.

Der alte Pixar -Klassiker aus dem Jahr 2012 erhielt viel Aufmerksamkeit für die feuerroten Haare von Princess Merida, die ein Eigenleben zu führen schienen. In unserem Gespräch mit Andrews drehte sich das Gespräch um genau dieses Thema, und er sagte:

"Alles beginnt mit dem Charakterdesign und der Geschichte, die wir mit der Figur erzählen. Dieses große, rote, leuchtende Haar, das explodiert, ist ihre Seele, ist ihr Geist.

"Ihre Mutter oder die damalige Gesellschaft wollten es eindämmen und unter den Kopfschmuck stecken oder auf irgendeine Weise zusammenbinden. Also brauchten wir dieses große, üppige Haar. Aber jetzt sind wir in der Animation und wir müssen sie verschieben. Was braucht es dafür? Ist es glattes Haar? Nein, es sind diese großen, lockigen Haare."

Dies erforderte natürlich ein hohes Maß an technischem Know-how, da Haare schwer zu animieren sind, vor allem bei so voluminösen... Nennen wir es eine Frisur. Andrews erläuterte die Herausforderungen:

"Unser technisches Team, unsere TDs, wir haben mit einigen unglaublich klugen Leuten zusammengearbeitet. Das war eine große technologische Herausforderung, weil wir schon vorher Haare gemacht hatten, aber wir hatten noch nie etwas so Großes gemacht. Was braucht es?

"Das waren Millionen und Abermillionen von Haarsträhnen, die wir dem Simulationsprogramm mitteilen mussten, wie verhält sich das? Wir studierten Haare, wir schauten uns Haare an, wir bekamen Perücken, was passiert, wenn sie nass sind, was passiert, wenn sie trocken sind, wie federnd sie sind? Wir schreiben unsere eigenen Programme und passen an den technischen Reglern an, nur um es so einzustellen, dass es einfach natürlich aussieht."

Und das war offenbar auch das erklärte Ziel. Das Haar mag voluminös und widerspenstig gewesen sein, aber die Idee war trotzdem, dass es sich authentisch anfühlen sollte:

"Mein Anliegen war, einfach natürlich zu sein, einfach natürlich auszusehen, einfach die Schwerkraft so beeinflussen zu lassen, wie es aussehen wird. Wenn die Haare ins Gesicht fallen, fallen sie ins Gesicht, denn das ist es, was passiert. Wir wollten, dass es sich organisch anfühlt und von selbst lebendig aussieht.

"Jede einzelne Aufnahme, in der Merida mit ihren Haaren zu sehen ist, war ein Triumph, auf die Leinwand zu kommen."

Schauen Sie sich das vollständige Interview unten an. Wie hast du auf die wilde Haarmähne von Princess Merida reagiert, als du Brave zum ersten Mal gesehen hast?